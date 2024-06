Tak zakończy się krwawa trylogia Ti Westa. Mia Goth w przedpremierowym zwiastunie filmu MaXXXine

Mia Goth wcieli się w główną rolę, a w obsadzie obok niej pojawią się tacy aktorzy jak: Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Halsey, Giancarlo Esposito i Kevin Bacon.

Za scenariusz i reżyserię MaXXXine odpowiada uznany amerykański twórca filmów gatunkowych Ti West, mający na koncie takie widowiska jak: The Roost, Trigger Man, The House of the Devil, Cabin Fever 2: Spring Fever, The Innkeepers, The Sacrament, In a Valley of Violence, Dead and Lonely oraz dwa poprzednie filmy z trylogii: X i Perła.