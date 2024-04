Mia Goth w pierwszym zwiastunie horroru MaXXXine. Trylogia Ti Westa już w komplecie

Za scenariusz i reżyserię MaXXXine odpowiada uznany amerykański twórca filmów gatunkowych Ti West, znany z takich widowisk jak: The Roost, Trigger Man, The House of the Devil, Cabin Fever 2: Spring Fever, The Innkeepers, The Sacrament, In a Valley of Violence, Dead and Lonely oraz dwa poprzednie filmy z trylogii: X i Perła.

A24 zapowiedziało, że amerykańska premiera MaXXXine odbędzie się 5 lipca 2024 r. W tej chwili nie ma informacji o dalszych losach filmu.