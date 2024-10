Tak powstawał zwiastun live-action do Diablo 4: Vessel of Hatred. Twórcy dzielą się zakulisowym materiałem

Coraz większymi krokami nadciąga dodatek do Diablo 4. Jak dowiedzieliśmy się jakiś czas temu , DLC oraz najnowszy sezon wystartują już jutro – 8 października – o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego. Ostatni, wspomniany wyżej zwiastun live-action, zapraszał graczy do rozgrywki, choć część komentujących materiał graczy zwróciła uwagę na niedopasowaną do klimatu produkcji muzykę.

Tak czy inaczej, Blizzard podzielił się również zakulisowym materiałem przedstawiającym proces powstawania filmu. Jak przekazała Daniela Rodriguez z Blizzarda, zespół chciał mieć pewność, że „pierwszy dodatek przyciągnie uwagę, na jaką zasługuje”, stąd pomysł na trailer live-action. Z materiału wynika, że twórcy postanowili nakręcić film „głęboko w dżungli w Tajlandii”, natomiast za reżyserię odpowiadał Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Daleko od domu, Spider-Man: Bez drogi do domu). Making of pozwala również przyjrzeć się pracy choreografa walk (Jackson Spidell), który pracował między innymi przy Kapitanie Ameryka czy Czarnej Panterze.

Poruszony został również temat doboru utworu do zwiastuna live-action Diablo 4: Vessel of Hatred, który został skrytykowany przez część odbiorców. Jak przekazali twórcy, szukali oni „czegoś klasycznego i ponadczasowego” i właśnie dlatego postawiono na „Behind Blue Eyes”. Utwór wykonała natomiast popowa wokalistka, Camila Cabello.

Diablo 4: Vessel of Hatred zadebiutuje już 8 października 2024 roku. Dodatek będzie dostępny na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli.