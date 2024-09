Ta postać z Avengersów powróci. I odegra ważną rolę w nadchodzącym filmie

W komiksach bohaterowie często umierają, aby powstać z martwych kilka zeszytów później. To normalne w tym medium, ale ciężko jest to przełożyć na filmowe lub serialowe adaptacje, aby wzbudzało wśród widzów podobne emocje. Już wkrótce Marvel jednak sprawdzi, czy jest w stanie przywracać do żywych uśmiercone wcześniej postacie. Według najnowszych doniesień Wanda Maximoff, czyli Scarlet Witch grana przez Elizabeth Olsen może powrócić do MCU i odegrać kluczową rolę w jednej z nadchodzących produkcji.

Scarlet Witch powróci w Avengers: Doomsday?

Przypomnijmy, że Scarlet Witch zginęła w Doktor Strange w multiwersum obłędu. Przynajmniej zostało to tak zasugerowane w filmie, chociaż nie widzieliśmy jej ciała. Dało to wskazówkę, że bohaterka nie została ostatecznie uśmiercona i może pojawić się w jednej z przyszłych produkcji z MCU. Teraz te plotki mogą okazać się prawdziwe i jak podał scooper MyTimeToShineHello, Wanda Maximoff odegra ważną rolę w Avengers: Doomsday.