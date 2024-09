Ta gra ma ponad 97 procent pozytywnych opinii na Steamie. Wiemy, kiedy opuści wczesny dostęp

Twórcy odpowiedzialni za osadzoną w fantastycznym świecie dwuwymiarową metroidvanię Ender Magnolia: Bloom in the Mist ogłosili, że gra opuści wczesny dostęp 22 stycznia przyszłego roku i trafi na platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz komputery osobiste.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist - opis gry

Ender Magnolia: Bloom in the Mist to platformowa gra akcji w konwencji metroidvanii, która jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2021 roku serii Ender Lilies. W grze przenosimy się do magicznej krainy zwanej Land of Fumes, gdzie sztuczne formy życia znane jako Homunculi powstały w wyniku próby rozwoju królestwa. Nie udaje im się to jednak przez toksyczne opary, które zmieniają wspomniany gatunek w potwory. Wcielimy się w Lilaca, „Dostrajacza” który ma umiejętności potrzebne do uratowania wspomnianego gatunku.