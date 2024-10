Ta gra jeszcze nie wyszła, a już jest do zdobycia za darmo. Tylko przez jeden dzień

Kolejny wyjątkowy prezent do zgarnięcia za darmo na PC. Już wczoraj na Steam ruszyła promocja z darmową grą, która trwa do końca bieżącego tygodnia. Ale to nie jedyna oferta, jaka pojawiła się na platformie Valve w ostatnim czasie. W sklepie Steam możemy przez najbliższe 24 godzony za darmo odebrać grę Unplagued. Jest to kooperacyjna (można grać również samotnie) produkcja w stylistyce horroru, w której gracze wcielają się w lekarzy zwalczających zarazę w średniowiecznych wioskach. Tytuł tworzony przez Euphoric Brothers nie ma nawet jeszcze wyznaczonej daty premiery, a już teraz każdy chętny może przypisać grę do swojego konta. Warto się więc pośpieszyć i zgarnąć ten tytuł, który ma szansę stać się nowym hitem streamerów na Twitchu.

Z drużyną składającą się z maksymalnie 4 towarzyszy, usuń zarazę infekującą generowane proceduralnie średniowieczne wioski. Zaraza już osiadła na ziemiach, a mieszkańcy wioski i żyjące w niej stworzenia zmieniły się w niewyobrażalne potwory. Odkrywaj i zbieraj składniki oraz znajdź odpowiednie połączenie, aby stworzyć lekarstwo, podróżując od wioski do wioski.

Jeszcze więcej gier PC za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Unplagued za darmo przed premierą gry, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Produkcja dostępna jest do odebrania tylko przez najbliższe 24 godziny, czyli do jutra, do godziny 16:00 czasu polskiego.