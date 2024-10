Kolejna darmowa gra na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć z odebraniem

Co prawda dopiero jutro mamy dzień rozdawania darmowych gier, ale już dzisiaj Steam wyszło ze swoją propozycją, oferując graczom tytuł do zgarnięcia bez żadnych opłat. Przez kilka najbliższych dni w sklepie możecie w ramach prezentu przypisać do swojego konta grę Castle Break. Produkcja stworzona przez Pauloondra została wydana w lutym 2019 roku i cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami wśród graczy (93% osób poleca ten tytuł). Teraz każdy za darmo może sprawdzić tę grę, odbierając ją w sklepie Steam.

Arkanoid Air Hockey z eksplozjami, strzelaniem i budowaniem Użyj myszki, aby niczym rasowy napastnik kopnąć bombę wroga w kierunku Czarnego Zamku. Zniszcz wieże przeciwnika za pomocą bomb, rakiet i laserów, ponieważ są złe. Nie zapomnij chronić swoich małych ziomków – potrzebujesz ich, aby wygrać.

Kolejna gra na PC za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Castle Break za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Gra jest dostępna do odebrania tylko do najbliższej niedzieli, czyli 13 października do godziny 19:00 czasu polskiego.