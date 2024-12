Szykuje się wielki powrót w nowych Avengersach. To postać znana z filmów Fox-a

W Deadpool & Wolverine przywrócono wiele postaci ze starszych filmów, które powstały jeszcze zanim rozpoczęło się MCU w 2008 roku. Oprócz Elektry, Blade’a, czy X-23, pojawiła się również Ludzka Pochodnia, w którego ponownie wcielił się Chris Evans. Większość z tych występów spodobało się fanom, dlatego Marvel chce ponownie wykorzystać ten pomysł w nadchodzących filmach Avengers. Według najnowszych doniesień studio ma ambitne plany wobec Reeda Richardsa granego przez Ioana Gruffudda.

Ioan Gruffudd powróci jako Reed Richards w Avengers: Doomsday?

Chociaż w przyszłym roku zadebiutuje długo oczekiwany film Fantastyczna Czwórka z Pedro Pascalem w roli Reeda Richardsa, to mimo wszystko Marvel chce, aby Gruffudd powrócił do swojej roli z Fantastycznej Czwórki z 2005 roku oraz jej kontynuacji, czyli Fantastycznej Czwórki: Narodzin Srebrnego Surfera z 2007 roku. W Avengers: Doomsday ma powstać tzw. Battleworld, czyli świat, w którym bohaterowie będą ze sobą rywalizować na arenie stworzonej przez Doktora Dooma. To właśnie tam ma pojawić się wariant Reeda Richardsa.