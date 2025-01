Szybka premiera kinowej nowości w Disney+. Jeden z najlepszych filmów 2024 roku już wkrótce na streamingu

Film zadebiutuje na Disney+ i Hulu już 16 stycznia. Jeżeli pojawi się również w bibliotece platformy w naszym kraju, oznaczałoby to premierę na streamingu po nieco ponad dwóch miesiącach od kinowego debiutu. Przy swoich największych hitach Disney zazwyczaj czeka około trzech miesięcy, zanim film trafi do oferty.

David i Benji Kaplanowie wybierają się do Polski, w rodzinne strony swojej zmarłej babci, aby uczestniczyć w wycieczce, mającej przedstawić im tragiczną historię Żydów z okresu II wojny światowej. Zamierzają dowiedzieć się więcej o Holokauście, dawnym życiu Żydów w Polsce, a także odwiedzić dom, w którym mieszkała ich babcia, zanim trafiła do obozu, z którego ostatecznie uciekła, emigrując do Ameryki. Jednak dla kuzynów będzie to nie tylko cenna lekcja historia i człowieczeństwa, ale również emocjonalna podróż, która pozwoli im zaleczyć własne rany i naprawić więź, która niegdyś czyniła z nich niemal rodzonych braci. W tej nostalgicznej przygodzie towarzyszyć im będzie reszta uczestników, czyli Marcia, pochodzący z Afryki Eloge, który przeszedł na judaizm, a także małżeństwo Diane i Mark, a ich przewodnikiem będzie pochodzący z Azji James.

Oprócz Jessiego Eisenberga w głównej roli zobaczymy również Kierana Culkina, który w ostatnich latach najbardziej znany jest z roli w serialu Sukcesja od HBO. W obsadzie znaleźli się również: Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes, a także polscy aktorzy, w tym Jakub Gąsowski, Piotr Czarniecki, Krzysztof Jaszczak, Marek Kasprzyk i Jakub Pruski.