Szanse na Gang of Dragon już tylko iluzoryczne. Gra twórców Yakuzy zdaje się umierać na naszych oczach

Wydaje się bowiem, że zapowiedziana pod koniec ubiegłego roku gra nigdy nie powstanie. Właśnie pojawił się kolejny wskazujący na to znak.

Koniec marzeń o Gang of Dragon?

Tym razem źródłem niepokojów co do losów Gang of Dragon jest Daisuke Sato. Japończyk przez wiele lat pracował w Ryu Ga Gotoku jako producent oraz reżyser gier z serii Yakuza. Gdy jednak ekipę opuścił Toshihiro Nagoshi, zakładając własny zespół o jakże niespodziewanej nazwie Nagoshi Studio, Sato podążył za nim. Problem w tym, że dyrektor studia sam siebie zaczął określać w mediach społecznościowych byłym pracownikiem Nagoshi Studio. Jakby tego było mało, sam Nagoshi pojawi się w tym tygodniu w nowym wydaniu magazynu Famitsu. Tam jako jedyny z twórców, którzy rozmawiali z dziennikarzami, nie ma przypisanego do siebie żadnego zespołu czy projektu.