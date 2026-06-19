Szanse na Gang of Dragon już tylko iluzoryczne. Gra twórców Yakuzy zdaje się umierać na naszych oczach

Od dłuższego czasu temat Gang of Dragon powraca. Problem w tym, że robi to tylko w jednym kontekście.
Wydaje się bowiem, że zapowiedziana pod koniec ubiegłego roku gra nigdy nie powstanie. Właśnie pojawił się kolejny wskazujący na to znak.
Koniec marzeń o Gang of Dragon?
Tym razem źródłem niepokojów co do losów Gang of Dragon jest Daisuke Sato. Japończyk przez wiele lat pracował w Ryu Ga Gotoku jako producent oraz reżyser gier z serii Yakuza. Gdy jednak ekipę opuścił Toshihiro Nagoshi, zakładając własny zespół o jakże niespodziewanej nazwie Nagoshi Studio, Sato podążył za nim. Problem w tym, że dyrektor studia sam siebie zaczął określać w mediach społecznościowych byłym pracownikiem Nagoshi Studio. Jakby tego było mało, sam Nagoshi pojawi się w tym tygodniu w nowym wydaniu magazynu Famitsu. Tam jako jedyny z twórców, którzy rozmawiali z dziennikarzami, nie ma przypisanego do siebie żadnego zespołu czy projektu.
O Gang of Dragon usłyszeliśmy w grudniu podczas The Game Awards 2025. Obietnica nowego projektu ojca Yakuzy brzmiała, nomen omen, obiecująco. Niemniej już w marcu pojawiły się doniesienia o problemach związanych ze spółką matką Nagoshi Studio, NetEase. Chińczycy rzekomo nie mieli zamiaru dalej inwestować w projekt, w efekcie czego zakręcili kurek z pieniędzmi, chociaż samo GoD podobno potrzebowało jeszcze co najmniej 7 miliardów jenów. Potem poszło już z górki – zniknął kanał na YouTube, zniknęła strona studia, a w Google Maps siedzibę Nagoshi Studio oznaczono jako zamkniętą na stałe.
GramTV przedstawia:
Sami twórcy opowiadali o Gang of Dragon jako o przygodowej grze akcji, której akcja dziać się miała w tokijskiej dzielnicy nocnego życia, Kabukicho. Głównym bohaterem produkcji miał być wysokiej rangi członek koreańskiego syndykatu przestępczego, Shin Ji-seong – w tej roli Ma Dong-seoka. Akcję mieliśmy obserwować zza pleców Shina, który został wplątany w konflikty zbrodniczego półświatka. Deweloperzy obiecywali przy tym walkę zarówno bronią białą, jak i palną, a także możliwość korzystania z pojazdów.
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