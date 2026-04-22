Sydney Sweeney wycięta z nadchodzącego hitu Disneya. Podano powód decyzji

Aktorki zabraknie w jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tej wiosny.
Choć Sydney Sweeney miała pojawić się w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, ostatecznie widzowie nie zobaczą jej na ekranie. Aktorka zagrała samą siebie w krótkiej scenie, jednak fragment został usunięty na etapie postprodukcji.
Sydney Sweeney wycięta z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2
Według dostępnych informacji Sweeney pojawiła się w sekwencji przedstawiającej jedną z klientek Emily Charlton, w którą ponownie wciela się Emily Blunt. Scena miała pomóc w ponownym wprowadzeniu bohaterki do fabuły i dodać produkcji odrobiny gwiazdorskiego blasku. Twórcy zdecydowali się jednak na jej usunięcie, tłumacząc to względami kreatywnymi. Źródła związane z produkcją wskazują, że moment ten nie pasował do rytmu i konstrukcji filmu.
Tego typu decyzje nie należą do rzadkości, zwłaszcza przy produkcjach z rozbudowaną obsadą. W kontynuacji powracają takie nazwiska jak Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. W filmie pojawi się również cameo Lady Gagi, które według doniesień idealnie wpasowało się w ostateczną wersję montażową.
Nie wszyscy jednak wierzą w oficjalne wyjaśnienie. Produkcja była realizowana w czerwcu 2025 roku, a już kilka miesięcy później wokół Sweeney zrobiło się głośno z powodu kontrowersji związanych między innymi z kampanią reklamową marki American Eagle oraz informacjami o jej wcześniejszej rejestracji wyborczej, gdzie poparła Republikanów. Część komentatorów sugeruje, że mogło to wpłynąć na ostateczne decyzje twórców.
Mimo to aktorka wciąż pozostaje jednym z gorętszych nazwisk w Hollywood. Film Pomoc domowa przekroczył niedawno granicę 400 milionów dolarów wpływów, co potwierdza jej silną pozycję w branży, nawet jeśli towarzyszą jej mieszane opinie. Obecnie Sweeney możemy oglądać w trzecim sezonie Euforii na HBO Max.