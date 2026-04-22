Sydney Sweeney wycięta z nadchodzącego hitu Disneya. Podano powód decyzji

Aktorki zabraknie w jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tej wiosny.

Choć Sydney Sweeney miała pojawić się w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, ostatecznie widzowie nie zobaczą jej na ekranie. Aktorka zagrała samą siebie w krótkiej scenie, jednak fragment został usunięty na etapie postprodukcji.

Według dostępnych informacji Sweeney pojawiła się w sekwencji przedstawiającej jedną z klientek Emily Charlton, w którą ponownie wciela się Emily Blunt. Scena miała pomóc w ponownym wprowadzeniu bohaterki do fabuły i dodać produkcji odrobiny gwiazdorskiego blasku. Twórcy zdecydowali się jednak na jej usunięcie, tłumacząc to względami kreatywnymi. Źródła związane z produkcją wskazują, że moment ten nie pasował do rytmu i konstrukcji filmu.