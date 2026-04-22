Zaloguj się lub Zarejestruj

Sydney Sweeney wycięta z nadchodzącego hitu Disneya. Podano powód decyzji

Radosław Krajewski
2026/04/22 08:30
3
0

Aktorki zabraknie w jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tej wiosny.

Choć Sydney Sweeney miała pojawić się w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, ostatecznie widzowie nie zobaczą jej na ekranie. Aktorka zagrała samą siebie w krótkiej scenie, jednak fragment został usunięty na etapie postprodukcji.

Według dostępnych informacji Sweeney pojawiła się w sekwencji przedstawiającej jedną z klientek Emily Charlton, w którą ponownie wciela się Emily Blunt. Scena miała pomóc w ponownym wprowadzeniu bohaterki do fabuły i dodać produkcji odrobiny gwiazdorskiego blasku. Twórcy zdecydowali się jednak na jej usunięcie, tłumacząc to względami kreatywnymi. Źródła związane z produkcją wskazują, że moment ten nie pasował do rytmu i konstrukcji filmu.

Tego typu decyzje nie należą do rzadkości, zwłaszcza przy produkcjach z rozbudowaną obsadą. W kontynuacji powracają takie nazwiska jak Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. W filmie pojawi się również cameo Lady Gagi, które według doniesień idealnie wpasowało się w ostateczną wersję montażową.

GramTV przedstawia:

Nie wszyscy jednak wierzą w oficjalne wyjaśnienie. Produkcja była realizowana w czerwcu 2025 roku, a już kilka miesięcy później wokół Sweeney zrobiło się głośno z powodu kontrowersji związanych między innymi z kampanią reklamową marki American Eagle oraz informacjami o jej wcześniejszej rejestracji wyborczej, gdzie poparła Republikanów. Część komentatorów sugeruje, że mogło to wpłynąć na ostateczne decyzje twórców.

Mimo to aktorka wciąż pozostaje jednym z gorętszych nazwisk w Hollywood. Film Pomoc domowa przekroczył niedawno granicę 400 milionów dolarów wpływów, co potwierdza jej silną pozycję w branży, nawet jeśli towarzyszą jej mieszane opinie. Obecnie Sweeney możemy oglądać w trzecim sezonie Euforii na HBO Max.

Źródło:https://ew.com/syndey-sweeney-cameo-cut-devil-wears-prada-2-11954299

Tagi:

Popkultura
film
Disney
wycięta scena
Sydney Sweeney
Diabeł ubiera się u Prady 2
David Frankel
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:52
Silverburg napisał:

Obecnie jest nieco "kontrowersji" (nie mnie oceniać czy słusznych, nie widziałem) 

OK XD

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:50
Headbangerr napisał:

Devil Wears Prada 2: Angry Leftie's Revenge

Nie przesadzaj. Obecnie jest nieco "kontrowersji" (nie mnie oceniać czy słusznych, nie widziałem) w związku z jej występem w Euforii. Także Disney nie chciał medialnego połączenia tych dwóch filmów. Pod względem medialnej obsady to Meryl Streep sama ten film udźwignie.

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:32

Devil Wears Prada 2: Angry Leftie's Revenge




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112