Święto gry wieloosobowej na Steam. Gry na PC w obniżonych cenach

Four is a Party!

Na Steam wystartowało wydarzenie zorganizowane przez Deadalic Entertainment. Tym razem gracze mogą wzbogacić swoje biblioteki o gry wieloosobowe dostępne w obniżonych cenach. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi Brotato, Overcooked czy Among Us.

Wyprzedaż na Steam. Wieloosobowe gry na PC w atrakcyjnych cenach

Użytkownicy platformy Valve mogą już skorzystać z promocji przygotowanych w ramach wydarzenia Four is a Party. Jest to święto gry wieloosobowej, które potrwa do 16 grudnia 2024 roku. Wyprzedaż pozwala zaopatrzyć się w multiplayerowe produkcje dostępne w obniżonych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane oferty.