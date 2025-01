Świetnie oceniany roguelite zniknął ze Steam. Nawet twórcy nie znają powodu usunięcia

Realm of Ink jest izometrycznym roguelite’em, który pojawił się na Steamie w ramach wczesnego dostępu 27 września 2024 roku - twórcy mieli inspirować się dwoma produkcjami z serii Hades. Od tego czasu wszystko szło zgodnie z planem Leap Studio, jednak ostatnio tytuł zniknął z platformy Valve w niewyjaśnionych okolicznościach. Zespół wydał oficjalny komunikat dotyczący sprawy.

Realm of Ink - twórcy komentują zniknięcie produkcji

Na koncie poświęconym Realm of Ink na Twitterze/X pojawił się wpis informujący, że tytuł został usunięty z platformy Steam. Sytuacja jest na razie dość tajemnicza, ponieważ nawet deweloperzy nie zostali poinformowani o powodzie takiego stanu rzeczy, o czym dowiedzieliśmy się w komunikacie. Według wykresu ceny gry na Steamdb była ona dostępna do 2 stycznia. Warto dodać, że inne produkcje autorstwa 663 Games również zostały usunięte z platformy Valve - zauważyli to fani na Reddicie.

