Świetnie oceniane Animal Well na Xbox Partner Preview. Gra pojawiła się na nowej platformie

Premiera Animal Well okazała się sporym sukcesem, co możemy zobaczyć m.in. po ponad 13 tysiącach opinii na Steamie, z czego 95 procent jest pozytywnych. Przez kilka miesięcy od premiery tytuł nie był niestety dostępny na jednej z ważniejszych platform, aż do dzisiaj. Z okazji Xbox Partner Preview twórcy udostępnili nowy zwiastun produkcji.

Animal Well dostępne na Xbox Series X/S

Premiera Animal Well odbyła się w maju, lecz o grze przypomniał nam pokaz Xbox Partner Preview. Otrzymaliśmy zwiastun oraz informację, że tytuł jest już dostępny na konsolach Xbox Series X/S. Za produkcję na nowej platformie zapłacimy około 105 złotych, czyli podobnie jak na PlayStation 5. Dla porównania na Steamie widzimy cenę w wysokości 70 złotych. Nowe wydanie nie wprowadzi żadnych zmian - twórcy nie poinformowali również o planach dotyczących powstawania kolejnej zawartości.

Animal Well to gra platformowa z grafiką w stylu pixel art, w której przenosimy się do mrocznego świata złożonego z labiryntu wypełnionego różnego rodzaju stworzeniami, zagadkami i etapami platformowymi. Podczas rozgrywki przemierzamy lokacje jako stworzenie o okrągłym kształcie i wchodzimy w interakcje z wymienionymi elementami otoczenia. Tytuł zawiera również system walki, który polega na strzelaniu do przeciwników i skakaniu w odpowiedni sposób.