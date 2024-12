Świetnie oceniana strategia przejęta przez wydawcę Manor Lords. Oryginalni twórcy zamknęli działalność

W ubiegłym roku miała miejsce premiera Shadow Gambit: The Cursed Crew, czyli ciepło przyjętej strategii autorstwa niezależnego studia Mimimi Games. Jakiś czas temu poinformowano o planowanym zamknięciu zespołu, lecz wspomniany tytuł nie przestanie być wspierany. Dziś dowiedzieliśmy się o przejęciu gry przez innego wydawcę.

Shadow Gambit: The Cursed Crew - nowy właściciel projektu

W najnowszej informacji prasowej przekazanej przez PCGamesN poinformowano, że za dalszy rozwój Shadow Gambit: The Cursed Crew będzie odpowiadać firma Hooded Horse, która zajmuje się także m.in. Norland, Sons of Valhalla oraz Manor Lords. Od momentu przejęcia nowy wydawca zajmie się tworzeniem nowej zawartości do gry na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dowiedzieliśmy się, że według Mimimi Games tytuł jest całkowicie rozwinięty, a nowy właściciel zajmie się mniejszymi działaniami związanymi z popularyzacją projektu.