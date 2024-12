Świąteczny Treasure Hunt z Actiną w Planetary

Akcja już trwa, więć dołącz do niej jak najszybciej!

Masz ochotę na solidną dawkę świątecznej zabawy i szansę na zdobycie wspaniałych nagród? Dołącz do „Świątecznego Treasure Hunt” z Actiną w aplikacji Planetary! Akcja potrwa do 19 grudnia, więc nie zwlekaj i już teraz włącz się do rywalizacji!

Jak zacząć?

Pobierz aplikację Planetary (Android / iOS) korzystając z linku:

https://www.planetary22.com/sign-up

Zarejestruj się

Rozpocznij świąteczny Treasure Hunt

Zdobywaj punkty i walcz o nagrody!

O co walczymy?



Na uczestników czekają m.in.:

Komputer Actina View

Monitor ASUS 27 cali

Słuchawki Shokz OpenComm2

Słuchawki Shokz OpenComm

Zestaw Smart Cube by Yeelight

Prostownica-szczotka do włosów Solac

Farming Simulator 25

Słuchawki Our Pure Planet 700xhp

Podwójna ładowarka indukcyjna Our Pure Planter

Klocki Cobi COH3

Każdy, kto weźmie udział w zabawie, otrzyma kupon rabatowy -4% na komputery Actina.

Musisz zebrać jak najwięcej punktów. Im więcej zdobędziesz, tym większa szansa na jedną z cennych nagród. Nie przegap okazji, by połączyć świąteczny klimat z ekscytującą rywalizacją! Wskakuj do Planetary i zacznij polowanie na skarby już dziś!