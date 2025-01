Świat nowej gry Bloober Team powstał na podstawie jednego z polskich miast. Twórcy podzielili się opisem produkcji

W październiku ubiegłego roku Bloober Team zapowiedziało swój nowy projekt, Cronos: The New Dawn. Stało się to niedługi czas po premierze bardzo dobrze przyjętego remaku Silent Hilla 2. Jeden z deweloperów udzielił właśnie wywiadu, w którym opowiedział o fabule nadchodzącej produkcji - do tej pory mogliśmy bazować głównie na trailerze z jednego z eventów.

Cronos: The New Dawn - wypowiedź producenta o uniwersum gry

W wywiadzie przeprowadzonym przez GamingBolt mogliśmy usłyszeć kolejne informacje o Cronos: The New Dawn. Producent oraz reżyser projektu, Jacek Zięba, wymienił kluczowe elementy horroru. Tytuł z nieznanego jeszcze uniwersum ma stanowić kontynuację “nowego” Bloober Team, co ma oznaczać chęć wydawania innego rodzaju gier, niż do tej pory. Przeniesiemy się do przyszłości, gdzie będziemy śledzić alternatywną wersję wydarzeń.