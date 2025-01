Survival z prawie milionem ocen na Steamie pobił rekord popularności. Twórcy podziękowali za nowy wynik

Jedenaście lat temu na rynku zadebiutował sandboksowy survival o tytule Rust, który był inspirowany między innymi DayZ oraz serią Stalker. Mimo tak długiego czasu dostępności gra przez cały okres cieszyła się sporym zainteresowaniem, które właśnie osiągnęło swój szczyt. Jednym z powodów pobicia tego rekordu może być niedawna wyprzedaż na platformie Valve.

Rust - Facepunch Studios dziękuje za największą liczbę graczy w historii

Wczoraj Rust przebiło rekord aktywności z 2021 roku, kiedy to na Steamie przy grze bawiło się 245 tysięcy osób - nowy wynik wynosi ponad 262 tysiące. Warto dodać, że nie są to wszyscy graczy aktywni w grze, ponieważ jest ona dostępna również na PlayStation 4 oraz Xbox One, ale cieszy się tam mniejszym zainteresowaniem. Tytuł został częścią świątecznej wyprzedaży na Steamie trwającej od 9 grudnia do 9 stycznia, lecz według statystyk nie miało to większego wpływu, ponieważ szczyt popularności przypadł w ostatni dzień wydarzenia i nie był poprzedzony stopniowym wzrostem.