James Gunn cieszy się rekordową oglądalnością zwiastuna Supermana. Jest w nim mnóstwo smaczków

Po takim stopniowaniu napięcia, mogliśmy się tego spodziewać. Najpierw plakat, potem zapowiedź zwiastuna, aż w końcu gotowy materiał w całości. Zwiastun Supermana rozgrzał internet do czerwoności. James Gunn, reżyser Superman: Legacy, wyraził zadowolenie z rekordowej liczby wyświetleń zwiastuna. Co przyciągnęło fanów najbardziej?

Nie spodziewałem się, że zwiastun osiągnie taką liczbę wyświetleń. To wspaniałe, że ludzie tak bardzo czekają na film

Zwiastun zyskał miliony wyświetleń w krótkim czasie, bijąc rekordy popularności w porównaniu do innych widowisk Warner Bros. Wzrost zainteresowania pokazuje, jak bardzo oczekiwana jest nowa odsłona Supermana, pomimo tego, że jest to już któraś z kolei interpretacja tej popkulturowej ikony. Siła oddziaływania Supermana jest jednak wciąż wysoka. Premiera filmu przypada t na 11 lipca 2025. To będzie jeden z gorętszych filmów przyszłorocznego lata.

Co dostrzegli fani w zwiastunie?

W zwiastunie Superman: Legacy fani zauważyli wiele ekscytujących szczegółów. James Gunn ujawniał, że postać została zainspirowana jego własnym psem Ozu, a obecność Krypto zmienia bieg fabuły. To nie tylko przyjaciel, ale też element, który wnosi humor i wzruszenie. Da się zauważyć w postach reżysera, że na postaci Krypto oparta została komunikacja dotycząca widowiska.