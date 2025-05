Superman inspiruje się Dragon Ball Z. Bohater przejdzie trening niczym syn Goku

Naprawdę chcę rozwinąć postać Jona w Superman Unlimited. I... czasami mam w głowie pewne obrazy, które są mniej jak punkty fabularne, a bardziej jak wizualne przewodniki. Jednym z nich jest Jon trenujący na górze jak Gohan, by pokonać kryptonit – i w jakiś sposób mu się to udaje.

Taka inspiracja nie dziwi, gdyż Kaminski jest znanym fanem Dragon Ball, podobnie jak rysownik Dan Mora. Teraz jego fascynacja anime ma znaleźć odzwierciedlenie w jednym z najważniejszych wątków nowej serii.

Czasami te obrazy są dla mnie ważniejsze niż konkretne wydarzenia fabularne. Ten, który nieustannie wraca do mojej głowy, to Jon trenujący w samotności, zdeterminowany, by przezwyciężyć własne ograniczenia. I to właśnie chcemy pokazać.