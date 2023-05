Sukcesja zbliża się do końca. Jest zwiastun 9. odcinka finałowego sezonu

Zgodnie z tradycją, po premierze ósmego odcinka, pojawiła się zapowiedź kolejnego. Będzie to już przedostatni odcinek zamykającego serię sezonu. Dziewiąty odcinek będzie nosił tytuł Church and State. Premiera odbędzie się 21 maja, a więc widzowie w Polsce będą mogli oglądać go o 3 nad ranem 22 maja na HBO Max i HBO. Scenariusz do tego epizodu stworzył Jesse Armstrong, a reżyserem jest Mark Mylod.

Zwiastun 9. odcinka czwartego sezonu serialu Sukcesja