Strzelanka multiplayer od Remedy Entertainment ma mieć niższe wymagania sprzętowe od Alan Wake 2

Remedy Entertainment pracuje obecnie nad wieloma projektami w tym samym czasie - ostatnio informowaliśmy o powstawaniu Control 2, remaków Max Payne 1 i 2 oraz FBC: Firebreak. Ostatni wymieniony tytuł był ostatnio tematem wywiadu, który został udzielony przez dyrektorów studia.

FBC: Firebreak - twórca o wymaganiach sprzętowych produkcji

GamesRadar udostępnił wypowiedź dyrektora do spraw komunikacji w Remedy Entertainment, Thomasa Puha. Dowiedzieliśmy się, że FBC: Firebreak zaoferuje graczom świetne efekty wizualne przy jednoczesnym utrzymaniu wymagań sprzętowych na PC na niezbyt wygórowanym poziomie osiągalnym dla większości osób. Puh podkreślił, że jest to szczególnie ważne przy tytule opartym na rozgrywce online, gdzie liczba klatek na sekundę może przyczynić się do wyniku każdego starcia.