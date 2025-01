Strzelanka inspirowana Doomem ze świetną sprzedażą jeszcze przed premierą. Aż 93% graczy poleca ten tytuł

To może być prawdziwy hit dla fanów staroszkolnych strzelanek.

Mowa o Selaco, w którym wcielasz się w Dawn, wysoko postawioną oficer ochrony stacji kosmicznej, która bada tajemnicze wydarzenia na pokładzie. Zanim jednak zdołasz odnaleźć winnych, stacja zostaje opanowana przez uzbrojonych najemników. Produkcja Altered Orbit Studios oferuje korytarzową rozgrywkę znaną z Dooma. Nie jest to przypadkowe podobieństwo, gdyż gra została stworzona na silniku GZDoom, czyli tym samym, który napędza współczesne konwersje klasycznego shootera od id Software.

W gatunku gier FPS istnieją pewne cechy, które decydują o ich kultowym statusie: immersyjny gunplay, wciągająca fabuła, spektakularna oprawa wizualna oraz niesamowite efekty dźwiękowe. Klasyki gatunku, takie jak Half-Life, Doom, czy FEAR, zdobyły uznanie za innowacyjną jak na swoje czasy rozgrywkę i mechaniki. Teraz do tego zacnego grona dołącza nowy pretendent, który podbija serca graczy na Steamie jeszcze przed swoją oficjalną premierą gotowej wersji.

Selaco zdobyło aż 93% pozytywnych recenzji spośród ponad 3 tysięcy opinii użytkowników na Steamie. A to nie wszystko – od debiutu we wczesnym dostępie w maju ubiegłego roku, gra sprzedała się już w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. To imponujące osiągnięcie dla tytułu, który jeszcze nie doczekał się pełnej premiery.

Twórcy zdążyli podziękować graczom za świetną sprzedaż. Ich celem było osiągnięcie progu na poziomie 25 tysięcy egzemplarzy w pierwszych 12 miesiącach od debiutu we wczesnym dostępie. Ta liczba została przekroczona już czterokrotnie.

Naszym celem było osiągnięcie 25 000 sprzedanych sztuk w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Jakoś udało nam się osiągnąć 4-krotnie większą liczbę w zaledwie połowę tego czasu. Ruszyliśmy bez wydawcy, pokładając całą naszą wiarę w samej grze i naszej społeczności, która pomogła nam rozprzestrzenić informację o grze. Dowieźliście i jesteśmy wdzięczni!

