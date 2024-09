Strefa Retro powraca na Poznań Game Arena

Dla wszystkich fanów starych sprzętów i klasycznych gier mamy nie lada niespodziankę. Strefa Retro, nieobecna podczas ostatniej edycji PGA, powraca w wielkim stylu – z największą powierzchnią i najbogatszą ofertą w historii Targów. Przeniesiemy się do czasów 16-bitowych konsol oraz legendarnych sprzętów jeszcze z lat 70. Strefa będzie nie tylko hołdem dla kultowych tytułów, ale także miejscem, gdzie gracze będą mogli poczuć nostalgię i na nowo odkryć historię elektronicznej rozrywki w wyjątkowo interaktywnej formie.

Interaktywna podróż w przeszłość w Strefie Retro na Poznań Game Arena 2024

Tegoroczna Strefa Retro zapewni odwiedzającym podwójną dawkę atrakcji i zabawy. A to za sprawą prężnego zespołu organizatorów. Podczas 18 edycji wydarzenia Międzynarodowe Targi Poznańskie współpracują bowiem z głównym organizatorem przestrzeni – RetroSferą, jak również zyskały wsparcie współorganizatora – Retrogratów. Dzięki ich aktywności Strefa Retro stanie się nie tylko miejscem rozrywki, ale także edukacji, zwłaszcza dla młodszych uczestników, którzy będą mogli poszerzyć wiedzę o historii informatyki i elektroniki. Każdy z organizatorów przygotowuje swoją przestrzeń – obie po kilkaset metrów kwadratowych.

Jako RetroSfera przygotowujemy dla Was 6 stref tematycznych na prawie 300m2. Będziecie mogli pograć i zobaczyć komputery oraz konsole od 1973 roku aż do 7 generacji. Sprawdzić i zobaczyć, jak działały konsole typu Plug&Play. Pograć na nietypowych kontrolerach, spędzić czas jak na informatyce w latach 90. czy w przygotowanej przez nas atrapie pokoju z „tamtych” lat. Przywieziemy dla Was ponad 100 stanowisk i morze chęci. Bądźcie z nami na największym festiwalu gamingowym w Polsce! – wspomina Mariusz Jaskulski, jeden z organizatorów.

Co zapewni nam Strefa Retro?

Strefa Retro zostanie podzielona na kilka mniejszych sekcji, z których każda przeniesie nas w nieco inny zakątek historii. W Strefie Historycznej będziemy mogli przetestować sprzęty z ostatnich kilku dekad – a sięgniemy aż do roku 1973. Dzięki zapewnionym opisom każdy zwiedzający zaczerpnie cennej wiedzy na temat dostępnego sprzętu. Strefa Neo-Retro to miejsce, w którym przekonamy się, jak skutecznie połączyć przeszłość z teraźniejszością. Znajdziemy w niej nowoczesne wydania starych komputerów i konsol. Dodatkowo udostępniona zostanie cała przestrzeń dla nietypowych kontrolerów (pistoletów, kierownic, gitar, mikrofonów), jak również strefa PC-LAN, w której zwiedzający będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach multiplayer. Czekać będą na nich tytuły takie jak Heroes of Might and Magic 3, Quake 3, czy Worms Armagedon. Dla wszystkich, którzy nie będą chcieli wyjść z Targów z pustymi rękami, pojawi się również sklep z grami, akcesoriami, a także dużym wyborem amerykańskich wydań komiksów, winylowych soundtracków z gier, filmów anime czy plakatów filmowych i serialowych.

Scena Retro Geek i turnieje

Integralną częścią Strefy Retro będzie Scena Retro Geek, która uzupełni program wydarzeń przewidziany na Scenie Głównej. To tutaj zwiedzający będą mieli okazję spotkać się twórcami gier, wysłuchać ciekawych prelekcji oraz poznać nowinki ze świata gamingu. Dodatkową atrakcję zapewnią retro turnieje. Dla fanów skoków narciarskich nie lada gratką będą Mistrzostwa PGA w Delux Ski Jump 2.1. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się w kultowej już grze, a finałowe rozgrywki emitowane będą na Scenie Retro Geek.

Poznań Game Arena 2024 – harmonogram

Na koniec warto dodać, że Poznań Game Arena 2024 odbędzie się w dniach 25-27 października 2024 roku. W piątek (25.10) od 9:00 do 11:00 hale targowe będą dostępne wyłącznie dla mediów. O 11:00 drzwi zostaną natomiast otwarte dla publiczności. W sobotę (26.10) na PGA 2024 będzie można bawić się z kolei w godzinach 9:00 – 20:00, a w niedzielę (27.10) 9:00 – 18:00. Jeśli wybieracie się w tym roku do Poznania, to koniecznie odwiedźcie również stoisko gram.pl i ACTINA! Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Poznań Game Arena.