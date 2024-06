Stranger Things na nowych zdjęciach z 5. sezonu. TA postać powróci w nowej formie

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z piątego sezonu Stranger Things, które ujawniają powrót ważnej postaci.

Prace na planie Stranger Things wciąż trwają. Na premierę piątego sezonu przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już teraz możemy dowiedzieć się kilku zaskakujących informacji o fabule nowych odcinków. Jeszcze w marcu Netflix udostępnił pierwsze zdjęcia z serialu, a teraz do sieci trafiły ujęcia z planu, które ujawniają powrót ważnego bohatera. Mowa o Henrym Creelu, znanym również jako Vecna, który w jakiś sposób odzyska swoją ludzką postać, co też widzimy na poniższych zdjęciach.

Stranger Things 5 – Vecna powróci w ludzkiej formie?

W Vecnę wciela się Jamie Campbell Bowery, który pojawił się w ludzkiej formie w czwartym sezonie serialu. W nowych odcinkach pojawi się w brązowym garniturze, kapeluszu i okularach, wyglądać na o wiele starszego, niż widzieliśmy go w 1979 roku. Na początku piątego sezonu ma dojść do przeskoku czasowego, co też tłumaczy bardziej zaawansowany wiek tej postaci. Oczywiście istnieje możliwość, że zaprezentowana na fotografiach scena jest retrospekcją.