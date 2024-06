Stranger Things na kolejnych zdjęciach z 5. sezonu. Do drużyny dołączy nowa postać

Wciąż trwają pracę nad piątym sezonem Stranger Things. Niedawno mogliśmy zobaczyć, że w nowych odcinkach powróci Henry Creel, czyli antagonista Vecna. Co ciekawe, znów posiada on swoje ludzkie ciało, a na ujęciach mogliśmy zobaczyć, jak rozmawia z Holly Wheeler, czyli młodszą siostrą Mike’a, w którą wciela się Nell Fisher. Bohaterka odegra ważną rolę w piątym sezonie popularnego serialu Netflixa, co potwierdzają kolejne fotografie z planu.

Stranger Things – kolejne zdjęcia z 5. sezonu prezentują nową bohaterkę

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, że głównie bohaterowie, czyli Will Byers, a także Mike Wheeler znów wsiedli na swoje rowery, ale towarzyszy im właśnie Holly. Twórcy jak na razie nie zdradzili nic o tej postaci, ale sądząc po dotychczasowych ujęciach z planu, rzeczywiście może stanowić ważne ogniwo dla drużyny głównych bohaterów w nowym sezonie.