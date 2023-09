Strajk scenarzystów zakończony. Kto wygrał?

Po 148 dniach Gildia Pisarzy Amerykańskich (WGA) głosowała za zakończeniem strajku. Jest to wynik ugody osiągniętej po negocjacjach ze Stowarzyszeniem Producentów Filmowych i Telewizyjnych (AMPTP).

Porozumienie zawarte przez obie strony, kończy spór i scenarzyści mogą wrócić do pracy, jeszcze przed głosowaniem w sprawie ostatecznej ratyfikacji porozumienia. Pomiędzy 2 a 9 października, członkowie związku spotkają się online, aby omówić szczegóły umowy i przeprowadzić głosowanie ratyfikacyjne. Komitet negocjacyjny WGA był entuzjastycznie nastawiony do porozumienia, co oznacza, że ma poparcie swoich członków.