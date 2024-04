Stellar Blade na widowiskowym gameplayu. 15 minut z główną bohaterką w akcji

Redakcja IGN udostępniła niedawno 15-minutowy fragment z rozgrywki w Stellar Blade. Materiał pozwala rzucić okiem na dynamiczne sekwencje walki, a także na przeciwników, których gracze spotkają na swojej drodze. Widowiskowy gameplay znajduje się na dole wiadomości.

Przyszłość ludzkości stanęła na krawędzi. Spustoszona przez dziwne, potężne stworzenia Ziemia stała się pustkowiem, a to, co pozostało ze zdziesiątkowanej rasy ludzkiej, uciekło do Kolonii w przestrzeni kosmicznej. Po podróży z Kolonii EVE przybywa na opustoszałe pozostałości naszej planety z jasną misją: ocalić ludzkość i odbić Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która doprowadziła do jej zniszczenia. – głosi opis Stellar Blade w PlayStation Store.