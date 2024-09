Starfield: Shattered Space zapewni masę nowych lokacji. Nie zabraknie też „obrzydliwych” granatów

Jak dowiedzieliśmy się w drugiej połowie sierpnia, Starfield: Shattered Space ma zaoferować elementy horroru. Premiera DLC nadciąga coraz większymi krokami, w związku z czym Bethesda podzieliła się kilkoma nowymi informacjami. Według twórców dodatek ma wprowadzić masę nowych lokacji, ale także „groźnych” wrogów czy „obrzydliwe” granaty.

Dodatek Shattered Space do gry Starfield – nowe informacje od Bethesdy

Bethesda podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych kilkoma szczegółami związanymi z nadchodzącym dodatkiem do gry Starfield. Shattered Space, bo właśnie tak zatytułowane jest DLC, ma zapewnić według twórców ponad 50 nowych lokacji do eksploracji na Va’ruun’kai. To jednak nie koniec atrakcji zapowiedzianych przez studio.