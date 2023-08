Jak RTX 2080 Ti radzi sobie ze Starfieldem? Wyciekły ustawienia graficzne na PC

Do sieci wyciekły ustawienia graficzne pecetowej wersji Starfielda, z których będziemy mogli skorzystać m.in. w przypadku karty RTX 2080 Ti.

Z racji zbliżającej się wielkimi krokami premiery gry Starfield do sieci wyciekają kolejne informacje na jej temat. Tym razem przychodzimy do Was z przeciekiem, który trafił na forum Reddit i pozwala dowiedzieć się więcej na temat tego, jak z tytułem poradzą sobie nieco starsze karty graficzne.