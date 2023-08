Starfield już dostępny do pobrania na Steam. Nowe RPG podbija platformę Valve

Wczoraj informowaliśmy Was, że Starfield doczekał się już premierowej aktualizacji. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na Steam ruszył preload najnowszej produkcji studia Bethesda. Użytkownicy platformy Valve mogą więc przygotować się na premierę wyczekiwanego RPG-a i pobrać pliki niezbędne do uruchomienia gry, by nie tracić na to czasu na w momencie jej udostępnienia.

Na Steam ruszył preload gry Starfield. Nowe RPG studia Bethesda bestsellerem na platformie Valve

Użytkownicy komputerów osobistych muszą jednak przygotować się na pobranie sporej ilości danych. Wersja gry Starfield na Steam wymaga bowiem 116,21 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Oficjalna premiera najnowszej produkcji studia Bethesda odbędzie się w przyszłym tygodniu, ale już w ten piątek – 1 września – swoją przygodę ze wspomnianym tytułem będą mogli rozpocząć posiadacze edycji Premium.