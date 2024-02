Starfield i Indiana Jones nie dla PlayStation 5. Microsoft zdementował plotki

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj opublikowano specjalny odcinek Xbox Official Podcast , w którego trakcie przedstawiciele Microsoftu ujawnili przyszłość marki Xbox. Podczas wydarzenia poznaliśmy m.in. datę premiery Diablo 4 w Xbox Game Pass . Phil Spencer odniósł się jednak również do kwestii ekskluzywności. Okazuje się, że amerykańska firma rzeczywiście zamierza wydać kilka swoich produkcji na konsolach konkurencji.

Nie będę wymieniał nazw tych gier. Studia tworzące te produkcje ogłosiły plany, które nie są zbyt odległe. Jak wiemy, zespoły zajmujące się grami wkładają dużo energii w swoje ogłoszenia z partnerami. Nie chcę więc niczego im odbierać. Nie będę mówił konkretnie o tytułach, ale myślę, że kiedy wyjdą, to będzie to miało sens – powiedział Spencer.

Następnie dyrektor generalny Microsoft Gaming został zapytany, czy któryś ze wspomnianych czterech tytułów to Starfield lub Indiana Jones and the Great Circle. Phil Spencer odpowiedział, że to nie produkcje Bethesda Game Studios i MachineGames zmierzają na konkurencyjne platformy. Tym samym przedstawiciel amerykańskiej firmy zdementował wszelkie plotki na temat wymienionych wyżej gier, które w ostatnich dniach pojawiały się w sieci.