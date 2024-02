Diablo 4 w Xbox Game Pass! Gra Blizzarda wkrótce trafi do usługi na konsoli i PC

Stało się to, na co wszyscy czekali. Pierwsza gra Activision Blizzard już wkrótce zadebiutuje w ofercie Xbox Game Pass. I to nie byle jaka pozycja, gdyż będzie to Diablo 4. Microsoft w swoim najnowszym podcaście omawiającym przyszłość marki Xbox ogłosił, że produkcja zadebiutuje w usłudze już 28 marca.

Diablo 4 – data debiutu w Xbox Game Pass

Diablo 4 będzie więc dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass dla 34 miliona subskrybentów. Gra pojawi się w Game Passie zarówno na konsolach, jak i komputerach osobistych. Microsoft ogłosił, że to dopiero początek i wkrótce podzielą się kolejnymi aktualizacjami o grach Activision Blizzard w Xbox Game Pass.