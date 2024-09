Stardew Valley 1.6 wkrótce na konsolach. Twórca ujawnił dokładną datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja 1.6 do Stardew Valley zadebiutuje na konsolach (w tym także Nintendo Switch) i urządzeniach mobilnych już 4 listopada 2024 roku . Barone zapewnia, że wspomniany patch zostanie udostępniony wraz ze wszystkimi mniejszymi „łatkami”, które pojawiły się w ostatnich miesiącach na PC. Mowa tutaj również o wersji 1.6.9, która ma zostać udostępniona w momencie premiery wyczekiwanej aktualizacji na konsolach.

Barone przypomniał także, że choć większością atrakcji wprowadzonych wraz z aktualizacją 1.6 będzie można cieszyć się na starych zapisach, to „idealnie” będzie rozpocząć zabawę od początku. Jeśli więc fani Stardew Valley myślą nad założeniem nowej farmy, to najlepiej poczekać z tym do premiery dużego patcha. Wspomniana „łatka” wprowadza bowiem masę nowości, w tym m.in. kolejny typ farmy czy zmiany związane z plonami.

GramTV przedstawia: