Twórca Stardew Valley znów droczy się z fanami. Tym razem ujawnia zmianę związaną z plonami

ConcernedApe codziennie będzie dzielić się pojedynczymi zmianami, aż do premiery aktualizacji 1.6.

Wczoraj ConcernedApe podzielił się losową linijką z listy zmian, których niebawem doczeka się Stardew Valley. Do produkcji zmierza bowiem wielkimi krokami aktualizacja opatrzona numerem 1.6, która – zgodnie ze słowami dewelopera – może nie być ostatnią. Okazuje się, że twórca postanowił systematycznie, aż do momentu premiery nowej łatki, dzielić się kolejnymi, pojedynczymi zmianami nadciągającymi do gry.

Kolejna zmiana w Stardew Valley ujawniona przez twórcę. Tym razem chodzi o plony

Jak dowiedzieliśmy się z wczorajszego wpisu w mediach społecznościowych, aktualizacja 1.6 zmierzająca do Stardew Valley obejmować będzie między innymi drzewa owocowe. ConcernedApe nie poprzestał jednak na przekazaniu tylko tej jednej informacji związanej z nadchodzącą łatką. Twórca postanowił nieco podroczyć się z fanami i codziennie, aż do 19 marca, pojawiać się będą kolejne, pojedyncze zmiany.

Tym razem deweloper podzielił się ze społecznością informacją dotyczącą usterki, która była częścią gry. Chodzi mianowicie o zbieranie plonów, które – jak się okazuje – szybciej można było podnieść od lewej do prawej, niż w drugą stronę. Jak przekazuje w najnowszym wpisie na platformie X (dawny Twitter) Eric Barone, aktualizacja 1.6 usunie ten błąd. Co jednak ważne, twórca precyzuje, że prędkość zostanie wyrównana do tej wyższej.

Jak informuje w jednej z odpowiedzi pod swoim wpisem ConcernedApe, błąd występował w grze prawdopodobnie od samego początku. Zapowiedź tej zmiany upewniła graczy w tym, że taki bug rzeczywiście miał miejsce. Sporo osób nie zdawało sobie sprawy z istnienia usterki, jednak przy dużej ilości plonów rzeczywiście fani Stardew Valley odnotowali wolniejsze zbieranie plonów od prawej do lewej.

Na zakończenie warto jeszcze raz przypomnieć, że Stardew Valley otrzyma aktualizację o numerze 1.6 już 19 marca 2024 roku na komputerach osobistych. Niedługo potem łatka ma trafić na konsole oraz urządzenia mobilne. Niedługo potem łatka ma trafić na konsole oraz urządzenia mobilne.