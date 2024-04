Star Wars Outlaws wkrótce z datą premiery? Ubisoft zapowiedział nowy zwiastun

Francuska firma zamierza przybliżyć graczom fabułę nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów Gwiezdnych wojen.

W tym tygodniu informowaliśmy Was, że Star Wars Outlaws otrzymało kolejną klasyfikację wiekową. Tymczasem okazuje się, że już za kilka dni gracze będą mieli okazję zobaczyć zupełnie nowy materiał promocyjny poświęcony wspomnianemu tytułowi. Ubisoft szykuje się bowiem do prezentacji fabularnego zwiastuna nadchodzącej produkcji skierowanej do miłośników Gwiezdnych wojen.

Star Wars Outlaws otrzyma w przyszłym tygodniu fabularny zwiastun

Zgodnie z przekazanymi informacjami fabularny zwiastun Star Wars Outlaws zostanie opublikowany 9 kwietnia 2024 roku o 18:00 czasu polskiego. Materiał będzie dostępny na oficjalnym kanale Ubisoftu na YouTube. Niestety francuska firma nie podzieliła się żadnymi dodatkowymi informacjami.