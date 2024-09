Star Wars Outlaws nie spełniło oczekiwań. Wiemy, kiedy gra zadebiutuje na Steam

W opublikowanym raporcie finansowym Ubisoft podkreśla, że pomimo „solidnych ocen i dobrych recenzji graczy w sklepach cyfrowych” Star Wars Outlaws sprzedaje się poniżej oczekiwań . Ubisoft nie podzielił się jednak konkretnymi liczbami. Francuska firma najwyraźniej jak najszybciej chce sprawić, by wspomniana produkcja dotarła do szerszego grona odbiorców.

Już dwa tygodnie temu informowano, że Star Wars Outlaws sprzedaje się znacznie gorzej od Assassin’s Creed Mirage . W końcu do porażki przyznał się również sam Ubisoft. Francuska firma przyznała bowiem, że sprzedaż najnowszej produkcji osadzona w świecie Gwiezdnych wojen nie spełniła oczekiwań.

Wasze opinie są nieocenione, ponieważ pomagają nam w ustalaniu priorytetów ulepszeń i zmian, które wprowadzimy wkrótce do gry. Ciężko pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych patchy, które przyniosą lepszą optymalizację, dopracowanie rozgrywki i poprawki, a także zmiany w rozgrywce, w tym usprawnienia w systemach walki i skradania się – zapowiadają twórcy.

Na koniec warto przypomnieć, że Star Wars Outlaws dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Star Wars Outlaws – recenzja. I nie ma mocy.

Wczytywanie ramki mediów.