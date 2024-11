Star Wars Outlaws nie podbiło Steama. Mieszane oceny i niewielkie zainteresowanie

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Star Wars Outlaws wylądowało już na Steam. Okazuje się jednak, że produkcja nie do końca przypadła do gustu użytkownikom platformy. Oceny są bowiem obecnie mieszane, a do ogrywania tytułu nie rzuciły się tłumy.

Star Wars Outlaws na Steam – liczba graczy i oceny

Produkcja Ubisoftu została już oceniona ponad 300 razy, jednak odbiór klasyfikowany jest jako „mieszany". Jeśli zaś chodzi o liczbę graczy, w najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nieco ponad 2 tysiące osób

Jeśli chodzi o aspekty, które nie przypadły do gustu użytkownikom Steama, wymienia się między innymi scenariusz, system walki czy dialogi. Z drugiej strony graczy doceniają środowisko, muzykę czy atmosferę Gwiezdnych Wojen. Aktualnie 65% z ponad 300 wystawionych recenzji to oceny pozytywne.