Sony rzekomo nie chce mieć już „nic wspólnego” ze Star Wars KOTOR Remake

Niewykluczone, że odświeżona wersja Star Wars: Knights of the Old Republic zadebiutuje jednocześnie na konsolach PlayStation i Xbox.

Kilka dni temu dyrektor generalny Saber Interactive poinformował, że Star Wars KOTOR Remake „żyje i ma się dobrze”. W sieci pojawiły się jednak kolejne informacje na temat wspomnianej produkcji. Wygląda na to, że Sony zdecydowało się całkowicie odciąć od projektu, a przynajmniej tak twierdzi jeden z branżowych insiderów.

Star Wars KOTOR Remake zadebiutuje jednocześnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S?

Autorem powyższych rewelacji jest Jeff Grubb, który w listopadzie 2023 roku informował, że prace nad Star Wars KOTOR Remake zostały wstrzymane. Kilka dni później głos w sprawie zabrał Jason Schreier, który zapewniał, że Saber Interactive nadal pracuje nad odświeżoną wersją Star Wars: Knights of the Old Republic. Teraz Grubb wyjaśnił, dlaczego uważał, że wspomniana produkcja trafiła do kosza.