Star Wars: Galactic Racer wygląda naprawdę obiecująco. Zobaczcie długi gameplay

Jeszcze w kwietniu ujawniono datę premiery Star Wars: Galactic Racer. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku na początku października. W sieci pojawił się tymczasem nowy, kilkunastominutowy gameplay z nadchodzącej gry wyścigowej skierowanej do fanów Gwiezdnych wojen.

W sieci pojawił się 12-minutowy gameplay z gry Star Wars: Galactic Racer

Wybrane redakcje otrzymały możliwość sprawdzenia Star Wars: Galactic Racer. Dziennikarze serwisu VGC postanowili natomiast nagrać i opublikować swoje starania, dzięki czemu fani Gwiezdnych wojen mogą zobaczyć, jak produkcja Fuse Games prezentuje się w akcji. Udostępniony gameplay trwa blisko 13 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.