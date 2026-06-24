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Star Wars: Galactic Racer wygląda naprawdę obiecująco. Zobaczcie długi gameplay

Mikołaj Ciesielski
2026/06/24 16:30
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Premiera już tej jesieni.

Jeszcze w kwietniu ujawniono datę premiery Star Wars: Galactic Racer. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku na początku października. W sieci pojawił się tymczasem nowy, kilkunastominutowy gameplay z nadchodzącej gry wyścigowej skierowanej do fanów Gwiezdnych wojen.

Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

W sieci pojawił się 12-minutowy gameplay z gry Star Wars: Galactic Racer

Wybrane redakcje otrzymały możliwość sprawdzenia Star Wars: Galactic Racer. Dziennikarze serwisu VGC postanowili natomiast nagrać i opublikować swoje starania, dzięki czemu fani Gwiezdnych wojen mogą zobaczyć, jak produkcja Fuse Games prezentuje się w akcji. Udostępniony gameplay trwa blisko 13 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Dołącz do Ligi Galaktycznej – nieoficjalnego cyklu wyścigów toczącego się na ogarniętych bezprawiem Zewnętrznych Rubieżach. Wciel się w Shade'a, samotnego zawodnika pragnącego zemsty i chwały. Pilotuj różne klasy pojazdów repulsorowych, z których każdy charakteryzuje się odmienną fizyką i stylem gry. Zbuduj maszynę, która najlepiej odzwierciedli twój styl i zapewni ci przewagę nad konkurencją – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Star Wars: Galactic Racer zaplanowana jest na 6 października 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja Fuse Games będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://youtu.be/McKV7rvtd3s

Tagi:

News
gameplay
wyścigi
Star Wars
rozgrywka
Gwiezdne wojny
science fiction
gry wyścigowe
fragmenty rozgrywki
Star Wars: Galactic Racer
Fuse Games
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112