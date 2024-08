STALKER: Legends of the Zone Trilogy trafi do szerszego grona graczy. Wkrótce premiera na Nintendo Switch

W ostatnim czasie mieliśmy okazję zobaczyć między innymi nowy zwiastun , a także fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry STALKER 2 . Tymczasem pojawiły się dobre wieści dla miłośników Zony. Posiadacze Nintendo Switch będą bowiem mogli wkrótce cieszyć się STALKER: Legends of the Zone Trilogy.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy zmierza na Nintendo Switch

Jak zauważył serwis Insider Gaming, podczas niedawnego Nintendo Direct: Partner Showcase pojawiła się zapowiedź od GSC Game World. Na Nintendo Switch zmierza STALKER: Legends of the Zone Trilogy, które zadebiutować ma na wspomnianej konsoli w listopadzie. Jest to również pierwszy raz, kiedy gra z serii w jakiejkolwiek formie trafia na przenośny sprzęt Nintendo.

W skład zestawu wchodzi: Shadow of Chornobyl, Clear Sky i Call of Pripyat. Tytuły będzie można zakupić zarówno w ramach pakietu, jak i osobno. GSC Game World przekazało, że trzy gry zostały w pełni zoptymalizowane pod kątem Nintendo Switch, co obejmuje sterowanie za pomocą ekranu dotykowego czy integrację żyroskopu.