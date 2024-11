STALKER 2: Heart of Chornobyl z wielkimi aktualizacjami na premierę. Twórcy udostępnili dwa patche

Już dzisiaj o godzinie 17:00 doczekamy się premiery Stalkera 2. Wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć produkcję na zwiastunie w 4K autorstwa Nvidii. Twórcy gry wciąż jednak pracują nad ostatnimi poprawkami, możemy to zobaczyć po często udostępnianych aktualizacjach, co może sugerować brak odpowiedniego przygotowania do premiery lub zwyczajną chęć dopracowania produkcji.

STALKER 2: Heart of Chornobyl - ponad 175 GB updatów po wypuszczeniu preloadu

Kilka dni temu osoby które kupiły STALKER 2: Heart of Chornobyl otrzymały możliwość preloadu produkcji, zajmujący 146 GB miejsca na dysku. Jakiś czas później ukraińskie studio GSC Game World opublikowało premierową aktualizację wymuszającą zainstalowanie kolejnych 139 GB. Tymczasem w nocy przed dzisiejszą premierą gracze otrzymali jeszcze jeden update, ważący tym razem 36 GB.