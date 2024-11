STALKER 2: Heart of Chornobyl z DLSS 3 w 4K na trailerze od Nvidii. Już dziś premiera gry

Nvidia podzieliła się nowym zwiastunem STALKER 2: Heart of Chornobyl. Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie firmy, gracze z GeForce RTX z serii 40 mogą aktywować DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution. Na dole wiadomości znajduje się materiał opublikowany przez producenta kart graficznych.

W rozdzielczości 4K, przy wszystkich ustawieniach ustawionych na maksimum, DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution zwielokrotnił liczbę klatek na sekundę w grze S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl na kartach graficznych GeForce RTX z serii 40 średnio 2,4x. Gracze korzystający z kart GeForce RTX 4070 odnotowują skok z 30 FPS do 70 FPS, znacznie zwiększając klarowność rozgrywki i płynność animacji, a wraz ze wzrostem poziomu GPU liczby te tylko rosną. GeForce RTX 4070 SUPER działa z płynnością 87 FPS, GeForce RTX 4070 Ti SUPER osiąga 100 FPS, GeForce RTX 4070 SUPER 112 FPS, a najszybszy na świecie GPU do gier konsumenckich, GeForce RTX 4090, przekracza 120 FPS.

Przy rozdzielczości 2560x1440 mnożnik 2x umożliwia rozgrywkę z maksymalną liczbą 100 FPS na wielu konfiguracjach i do 145 FPS na najmocniejszych systemach.

W rozdzielczości 1920x1080 wszystkie karty graficzne GeForce RTX serii 40 do komputerów stacjonarnych mogą obsługiwać ponad 60 FPS dzięki technologii DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution, co zapewnia średnio 1,9-krotny wzrost liczby klatek na sekundę przy maksymalnych ustawieniach.

Na laptopach z kartą GeForce RTX serii 40 mnożnik DLSS 3 2x przy rozdzielczości 1920x1080 i 2560x1440 gwarantuje, że wiele mobilnych stacji bojowych może obsługiwać grę STALKER 2: Heart of Chornobyl na maksymalnych ustawieniach, zapewniając najlepsze wrażenia w podróży. – czytamy na stronie Nvidia.