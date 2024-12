STALKER 2: Heart of Chornobyl na PS5? Twórcy odnoszą się do kwestii udostępnienia gry na kolejnej platformie

Jakiś czas temu do STALKER 2: Heart of Chornobyl trafiła pierwsza, duża aktualizacja , zajmująca się między innymi problemami z systemem A-Life. Wkrótce po tym ukazał się kolejny duży patch, poprawiający SI czy optymalizację . Teraz natomiast pojawiły się kiepskie wieści dla posiadaczy konsol PlayStation 5.

GSC Game World, twórcy postapokaliptycznego FPS-a zapowiedzieli, że obecnie nie planują wersji gry na platformę Sony . Informacja ta pochodzi z wywiadu udzielonego portalowi Tech4Gamers przez Ievgena Grygorovycha, reżysera gry. STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutował w grudniu 2024 roku na PC oraz konsolach Xbox Series X/S. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem, szybko odzyskując koszty produkcji . Mimo to studio skupia się obecnie na wspieraniu i rozwijaniu wspomnianych wersji.

Decyzja GSC Game World może rozczarować graczy, którzy liczyli na możliwość zagrania w STALKER 2 na swoich PlayStation 5. Na razie posiadacze konsol Sony będą musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na ewentualną zmianę decyzji deweloperów. Dziennikarze Tech4Gamers zapytali również reżysera gry, czy to prawda, że STALKER 2 ma trzymiesięczną, czasową wyłączność na Xbox. Deweloper przekazał: „Nie komentujemy przecieków, plotek ani spekulacji. Ponownie, wersje STALKER 2 na PC i Xbox Series X/S są jedynymi, które opracowaliśmy i wspieramy”.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja GSC Game World zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.