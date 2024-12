STALKER 2: Heart of Chornobyl na nowym zwiastunie. GSC Game World świętuje

W chwili pisania tej wiadomości STALKER 2: Heart of Chornobyl może pochwalić się średnią ocen na poziomie 73 punktów w serwisie Metacritic . Nieco lepiej prezentują się opinie graczy, ponieważ średnia ich ocen wynosi 7.9. Na Steam natomiast wspomniana produkcja zebrała już blisko 68 tysięcy recenzji, a 84% z nich to opinie pozytywne.

Udostępniony przez deweloperów z GSC Game World zwiastun pokazuje natomiast, że STALKER 2: Heart of Chornobyl przypadł do gustu wielu dziennikarzom. Wspomniana produkcja otrzymała bowiem sporo ocen 9/10, a jeden z serwisów wręczył nawet grze najwyższą możliwą notę . Rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Na koniec warto przypomnieć, że gra STALKER 2: Heart of Chornobyl dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia GSC Game World, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – oto moja Gra Roku.