Średniowieczny symulator od wydawców Manor Lords z nową aktualizacją

Twórcy Norland dodali również defensywne wieże do miast kontrolowanych przez sztuczną inteligencję, na których stoją żołnierze strzelający do zbliżających się wrogów. Liczba tych elementów obronnych ma zależeć od populacji danego miasta. Oprócz tego na liście nowości znalazło się wiele naprawionych błędów oraz zmiany dotyczące mechaniki automatycznych zapisów gry. Od teraz nie powinno być już problemów ze stopniowym spowalnianiem tej funkcji. Na Steamie pojawiła się pełna lista zmian z najnowszej aktualizacji do gry.

Na koniec przypomnijmy, że Norland zostało wydane we wczesnym dostępie na Steamie 18 lipca 2024 roku. Jest to tytuł autorstwa Hooded House, którzy są odpowiedzialni za bardzo popularne Manor Lords. Produkcja jest obecnie przeceniona na Steamie o 35 procent, dzięki czemu możemy ją nabyć za 64,99 złotych. Ta oferta obowiązuje do 10 października.