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Sprzedaż Sonic Racing: CrossWorlds poniżej oczekiwań. SEGA przyznaje się do rozczarowujących wyników

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 18:30
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Choć Sonic Racing: CrossWorlds zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy i recenzentów, SEGA przyznała, że wyniki sprzedaży gry okazały się niższe od oczekiwań firmy.

Wyścigowa produkcja z Soniciem w roli głównej zadebiutowała w ubiegłym roku i szybko została okrzyknięta jednym z najpoważniejszych konkurentów dla serii Mario Kart. Gra wyróżniała się między innymi unikalną mechaniką teleportacji między światami, systemem gadżetów oraz licznymi gościnnymi występami znanych postaci. Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją gry.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA jest rozczarowana sprzedażą Sonic Racing: CrossWorlds

Jakiś czas temu SEGA potwierdziła, że Sonic Racing: CrossWorlds sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca od premiery. Od tego czasu firma nie opublikowała jednak żadnych nowych danych dotyczących sprzedaży. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego SEGI, rezultat ten nie spełnił wewnętrznych oczekiwań wydawcy:

Pomimo wysokich ocen tytułów, wyniki sprzedaży okazały się niższe od oczekiwań.

W raporcie odniesiono się zarówno do Sonic Racing: CrossWorlds, jak i do Shinobi: Art of Vengeance. Obie produkcje zostały bardzo dobrze ocenione przez krytyków i mogą pochwalić się średnimi ocenami w serwisie Metacritic na poziomie odpowiednio 82 i 87 punktów. W odpowiedzi na rozczarowujące wyniki sprzedaży SEGA zapowiedziała zmiany w swojej strategii:

Zaktualizujemy nasze podejście do sprzedaży i marketingu w odpowiedzi na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz firmy, jak i w otoczeniu rynkowym.

GramTV przedstawia:

Dla porównania bezpośredni konkurent gry, Mario Kart World, sprzedał się już w liczbie przekraczającej 14 milionów egzemplarzy na konsoli Nintendo Switch 2, co pokazuje, jak ogromna jest skala sukcesu serii Nintendo w segmencie gier wyścigowych. Pomimo wyników poniżej oczekiwań, SEGA nie zamierza porzucać Sonic Racing: CrossWorlds. Firma potwierdziła już drugi rok wsparcia w modelu live service. Gracze mogą spodziewać się sześciu kolejnych pakietów DLC, wśród których znajdą się między innymi crossovery z markami Godzilla oraz Neon Genesis Evangelion. Choć sprzedaż nie osiągnęła poziomu, na jaki liczyła SEGA, wydawca najwyraźniej nadal wierzy w długoterminowy potencjał swojej wyścigowej produkcji i planuje rozwijać ją poprzez regularne aktualizacje oraz nową zawartość.

Źródło:https://traxion.gg/sonic-racing-crossworlds-sales-have-fallen-short-of-expectations/

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sprzedaż gier
SEGA
wyniki sprzedaży
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Sonic
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Wyścigowe
wyścigi samochodowe
Sonic Racing: CrossWorlds
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
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MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 19:26

Szkoda, bo gra o wiele lepiej zrobiona od Mario Kart.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112