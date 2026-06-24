Sprzedaż Sonic Racing: CrossWorlds poniżej oczekiwań. SEGA przyznaje się do rozczarowujących wyników

Choć Sonic Racing: CrossWorlds zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy i recenzentów, SEGA przyznała, że wyniki sprzedaży gry okazały się niższe od oczekiwań firmy.

Wyścigowa produkcja z Soniciem w roli głównej zadebiutowała w ubiegłym roku i szybko została okrzyknięta jednym z najpoważniejszych konkurentów dla serii Mario Kart. Gra wyróżniała się między innymi unikalną mechaniką teleportacji między światami, systemem gadżetów oraz licznymi gościnnymi występami znanych postaci. Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją gry.

SEGA jest rozczarowana sprzedażą Sonic Racing: CrossWorlds

Jakiś czas temu SEGA potwierdziła, że Sonic Racing: CrossWorlds sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca od premiery. Od tego czasu firma nie opublikowała jednak żadnych nowych danych dotyczących sprzedaży. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego SEGI, rezultat ten nie spełnił wewnętrznych oczekiwań wydawcy: