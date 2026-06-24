Sprzedaż Sonic Racing: CrossWorlds poniżej oczekiwań. SEGA przyznaje się do rozczarowujących wyników

Choć Sonic Racing: CrossWorlds zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy i recenzentów, SEGA przyznała, że wyniki sprzedaży gry okazały się niższe od oczekiwań firmy.
Wyścigowa produkcja z Soniciem w roli głównej zadebiutowała w ubiegłym roku i szybko została okrzyknięta jednym z najpoważniejszych konkurentów dla serii Mario Kart. Gra wyróżniała się między innymi unikalną mechaniką teleportacji między światami, systemem gadżetów oraz licznymi gościnnymi występami znanych postaci. Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją gry.
SEGA jest rozczarowana sprzedażą Sonic Racing: CrossWorlds
Jakiś czas temu SEGA potwierdziła, że Sonic Racing: CrossWorlds sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca od premiery. Od tego czasu firma nie opublikowała jednak żadnych nowych danych dotyczących sprzedaży. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego SEGI, rezultat ten nie spełnił wewnętrznych oczekiwań wydawcy:
Pomimo wysokich ocen tytułów, wyniki sprzedaży okazały się niższe od oczekiwań.
W raporcie odniesiono się zarówno do Sonic Racing: CrossWorlds, jak i do Shinobi: Art of Vengeance. Obie produkcje zostały bardzo dobrze ocenione przez krytyków i mogą pochwalić się średnimi ocenami w serwisie Metacritic na poziomie odpowiednio 82 i 87 punktów. W odpowiedzi na rozczarowujące wyniki sprzedaży SEGA zapowiedziała zmiany w swojej strategii:
Zaktualizujemy nasze podejście do sprzedaży i marketingu w odpowiedzi na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz firmy, jak i w otoczeniu rynkowym.
GramTV przedstawia:
Dla porównania bezpośredni konkurent gry, Mario Kart World, sprzedał się już w liczbie przekraczającej 14 milionów egzemplarzy na konsoli Nintendo Switch 2, co pokazuje, jak ogromna jest skala sukcesu serii Nintendo w segmencie gier wyścigowych. Pomimo wyników poniżej oczekiwań, SEGA nie zamierza porzucać Sonic Racing: CrossWorlds. Firma potwierdziła już drugi rok wsparcia w modelu live service. Gracze mogą spodziewać się sześciu kolejnych pakietów DLC, wśród których znajdą się między innymi crossovery z markami Godzilla oraz Neon Genesis Evangelion. Choć sprzedaż nie osiągnęła poziomu, na jaki liczyła SEGA, wydawca najwyraźniej nadal wierzy w długoterminowy potencjał swojej wyścigowej produkcji i planuje rozwijać ją poprzez regularne aktualizacje oraz nową zawartość.