Sprzedaż Detroit: Become Human osiągnęła ważny kamień milowy. Rewelacyjny wynik uznanej gry

Na początku 2023 roku informowaliśmy, że Detroit: Become Human sprzedało się w liczbie 8 milionów egzemplarzy . Uznana produkcja, która trafiła na rynek w 2018 roku, nadal cieszy kolejnych graczy i może pochwalić się nowym, świetnym wynikiem. O osiągnięciu ważnego kamienia milowego poinformował twórca za pośrednictwem mediów społecznościowych.

DETROIT 2038. Technologia rozwinęła się tak, że androidy podobne do ludzi są wszędzie. Mówią, ruszają się i zachowują jak ludzie, ale nadal są tylko maszynami służącymi ludzkości. Wciel się w trzech różnych androidów i zobacz ich oczami świat na krawędzi chaosu - być może naszą przyszłość. Twoje decyzje dramatycznie zmienią rozwój dynamicznych, złożonych wydarzeń w miarę rozwoju gry. – czytamy w opisie gry na platformie Steam .

W mediach społecznościowych pojawił się ostatnio nowy wpis związany ze sprzedażą uznanego Detroit: Become Human. Jak poinformował Guillaume de Fondaumière, współzałożyciel Quantic Dream, gra rozeszła się już w liczbie 10 milionów egzemplarzy na konsolach PlayStation i PC. Deweloper przekazał, że zespół jest „niezmiernie wdzięczny każdemu, kto grał w tę grę”, a gracze są dla niego „całym światem”.

Przypomnijmy, że pierwotnie Detroit: Become Human ukazało się na PlayStation 4 w 2018 roku. Gra w 2020 roku trafiła również na komputery osobiste. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Detroit: Become Human – recenzja – bardziej ludzki niż człowiek.

