Spin-off Gry o Tron skasowany przez HBO. Oczekiwany serial jednak nie powstanie

Oprócz drugiego sezonu Rodu smoka, który zadebiutuje już tego lata, HBO przygotowuje również inny spin-off Gry o Tron zatytułowany A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Niedawno ujawniono pierwszych aktorów, którzy wciela się w główne postacie z zapowiedzianego jakiś czas temu serialu. W przygotowaniu miała być również produkcja poświęcona dalszej historii Jona Snowa, w którego ponownie miał wcielić się Kit Harington. Jak się okazuje, HBO skasowało ten spin-off.

Spin-off Jona Snowa skasowany przez HBO

Harington w wywiadzie dla Screen Rant potwierdził, że prace nad spin-offem Jona Snowa nie są już prowadzone. Aktor przyznał, że produkcja była na wczesnym etapie rozwoju, ale obecnie dalsze prace nad serialem zostały wstrzymanie i HBO nie planuje wracać do tej produkcji. Powodem miał być brak odpowiedniej historii.