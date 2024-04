Spider-Man jakiego nie znacie. Gwiazda The Walking Dead w fanowskim horrorze opartym na postaci Marvela

Co by było, gdyby… Peter Parker został ugryziony przez radioaktywnego pająka, ale nie zyskałby nadludzkich supermocy?

Na Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Niedawno pojawiły się plotki dotyczące reżyserów, których Marvel i Sony mogą wybrać do swojego filmu. Jeżeli tęsknicie za przygodami Petera Parkera, ale nie chcecie dłużej czekać na nową produkcję, to powinniście obejrzeć fanowskie The Spider, które przedstawia zupełnie inną historię bohatera.

The Spider- fanowski film o Spider-Manie z gwiazdą The Walking Dead

W głównej roli zobaczymy Chadlera Riggsa, który najbardziej znany jest z roli Carla Grimesa z The Walking Dead. Aktor wciela się w Petera Parkera, który zostaje ukąszony przez radioaktywnego pająka, ale zamiast zyskać supermoce, dzięki którym chroniłby Nowy Jork, to niczym w Cronenbergowskim horrorze, zaczyna zamieniać się w pająka. Tym samym zawstydza inne wersje tego bohatera, naprawdę stając się przerażającym Człowiekiem-Pająkiem.